Юнкер и Мэй согласовали некоторые изменения в соглашении по "Брексит"

Сегодня в Великобритании запланировано финальное голосования по условиям выхода из ЕС.

Председатель Комиссии ЕС Жан-Клод Юнкер (второй слева) и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время неформальной встреч

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер согласовали изменения в условиях "Брексит". Об этом сегодня ночью сообщило агентство Reuters.

Cтороны договорились об отсутствии контроля на границе между Северной Ирландией, которая является частью Великобритании, и Ирландией - членом ЕС. Кроме того, Лондон и Брюссель согласились вместе работать над юридическими аспектами этого вопроса и заключить новое соглашение к декабрю 2020 года.

Юнкер отметил, что не пойдет на дальнейшие переговоры об условиях выхода.

"Третьего шанса не будет. Не будет дальнейших толкований, никаких дополнительных заверений в повторных заверениях - если не удастся провести полноценное голосование завтра", - сказал Юнкер.

"Именно в этом духе сотрудничества сегодня Тереза Мэй и я договорились о совместном юридически обязательном документе, касающемся Соглашения о снятии средств. В документе содержатся содержательные разъяснения и юридические гарантии характера поддержки", - сказал Юнкер.

Напомним, ранее сообщалось, что Тереза Мэй отправится в Страсбург для обсуждения соглашения по Brexit. Сегодня британский парламент должен провести окончательное голосование и принять условия сделки по выходу из Евросоюза.