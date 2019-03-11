Причиной аварии мог быть просевший асфальт на выходе из поворота.

В России на объездной дороге в районе Владивостока перевернулся грузовик "КамАЗ", на котором был установлен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"

Об этом сообщает управление МВД РФ по Приморскому краю.

В результате аварии заблокировано движение на дороге от острова Русский к бухте Патрокл.

Российские СМИ сообщают, что на "КамАЗе" был установлен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", от которого при аварии отлетело несколько частей. Отмечается, что причиной аварии могло стать плохое качество дороги - просевший асфальт на выходе из поворота.

Фото: dv.kp.ru

"Панцирь-С1" - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. Предназначен для защиты от массированных ударов всех типов средств воздушного нападения, в том числе высокоточного оружия, во всех условиях их применения. Активно применяется в Сирии.

Напомним, летом прошлого года в Беларуси БМП раздавил легковой автомобиль, водитель чудом выжил.