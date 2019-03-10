В Ла-Манше взорвали рекордное количество боеприпасов времен Второй мировой войны

Миссия НАТО нейтрализовала в Ла-Манше рекордное количество бомб и мин времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Европрадва со ссылкой на издание 20minutes.

Большая операция по выявлению и нейтрализации взрывчатки времен Второй мировой продолжалась в Ла-Манше с 18 февраля по 7 марта.

"В течение этого времени четыре корабля обнаружили 12 бомб и мин – всего 4,5 тонны взрывчатки. Среди найденного – американские и немецкие бомбы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это рекордный показатель за последние десять лет.

В операции принимали участие четыре страны – Франция, Бельгия, Германия и Дания.

Напомним, на дне Тихого океана нашли затонувший в 1942 году американский авианосец "Хорнет". Корабль сыграл ключевую роль в ряде морских битв Второй мировой войны.