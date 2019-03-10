Десятки тысяч домов остались обесточенными из-за урагана в Польше

В Польше из-за сильного ветра с пятницы ранения получили трое человек, десятки тысяч домов остаются обесточенными. Об этом сообщает TVN24.

"Сегодня утром без электричества оставались почти 150 тысяч жителей. Ремонтные работы продолжаются без остановки", - сообщила Анна Адамкевич из Правительственного центра безопасности Польши.

Сообщается, что в пятницу ранения получили двое человек, на чей автомобиль упало сломанное дерево. В субботу дерево упало на 60-летнюю женщину, ее доставили в больницу.

По данным спасателей, чаще всего последствиями урагана были сломанные ветки деревьев на улицах, а также повреждения линий электропередачи.

"Сильный ветер вызвал повреждение крыш более 100 домов в основном на юге Польши, 20 крыш вообще сорвало", - сообщил представитель Государственной пожарной службы Польши Павел Фронтчак.

В воскресенье Институт метеорологии и водного хозяйства также сделал предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Особенно сильный ветер будет наблюдаться в восточной части страны.

Напомним, сегодня ночью из-за мощного ветра в центре Львова сорвало крышу с жилого дома. В Виннице в результате падения дерева погибла 11-летняя девочка.