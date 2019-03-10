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Президент Латвии назвал агрессивной геополитику России

РФ пытается повлиять на русскоязычное население страны.

Президент Латвии назвал агрессивной геополитику России
Раймондс Вейонис
Фото: EPA/UPG

Официальная Рига с 2014 года наблюдает "отчетливо агрессивную политику России по достижению геополитических целей". Об этом президент Латвии Раймондс Вейонис заявил в интервью немецкому изданию Spiegel Online, опубликованном в субботу, 9 марта, передает DW.

Глава государства особо выделил необходимость "надежного средства устрашения", которое не позволит России "однажды напасть на еще одну европейскую страну".

Вейонис подчеркнул, что большинство этнических русских в Латвии живут в балтийской стране на протяжении нескольких поколений, и лишь небольшая часть из них уязвима для "попыток оказать влияние на страну из Москвы". Однако подобные попытки "ни в коем случае нельзя недооценивать", отметил латвийский президент.

По его словам, российские власти "пытаются оказать очень сильное влияние на русскоязычные СМИ" в Латвии, распространяя через них свою пропаганду.

Президент Латвии также выразил уверенность в том, что Россия попытается повлиять на выборы в Европарламент, которые пройдут в странах Евросоюза с 23 по 26 мая 2019 года. Кремль будет действовать, чтобы "усилить пророссийские силы в Парламенте ЕС и разделить Европу", считает Вейонис.

Напомним, ранее в Латвии запретили телеканал "Россия РТР" за пропаганду ненависти к украинцам.

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