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Латвия откроет почетное консульство в Славянске

Имя консула будет объявлено после согласования с украинской стороной.

Латвия откроет почетное консульство в Славянске
Фото: dn.gov.ua

Латвия намерена открыть почетное консульство в городе Славянск Донецкой области.

Об этом сообщается на сайте Донецкой областной государственной администрации со ссылкой на латвийского посла Юриса Пойканса.

"Я верю, что рано или поздно Донецкая область снова объединится. Сейчас мы начнем работу на территории, подконтрольной легитимной украинской власти. Со стороны Латвии процедуры согласования уже завершены, мы начинаем передавать документы украинской стороне", - отметил посол.

По его данным, литовская сторона рассматривает на должность почетного консула Александра Павенко, который с 2014 года оказывает помощь переселенцам в Славянске и сотрудничает с правительством Латвии.

Окончательно имя консула будет объявлено после согласования с украинской стороной.

"Почетное консульство в Донецкой области станет пунктом координации реализации совместных проектов - образовательных, медицинских, гуманитарных и тому подобное. Консульство позволит также углубить культурных обмен между нашими странами и станет очень хорошим дополнением к тем отношениям, которые уже сформировались", - добавил Пойканс.

Напомним, в ноябре 2017 года Латвия решила открыть почетное консульство в Днепре.

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