"Но это не означает, что я обязан с ними общаться".

Фото: Макс Требухов

Бывший политзаключенный Олег Сенцов сказал, что у него нет обиды на Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния, которые дали показания против него.

Об этом он сказал на пресс-конференции во вторник.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"Коллекционирование обид - увлечение слабых. Если хочешь быть сильным - нужно уметь прощать. Поэтому у меня нет никаких обид, претензий и тем более действий против Афанасьева и даже Чирния. У каждого своего судьба. Я желаю Чирнию свободы, Геннадию Афанасьеву - всего хорошего. Но это не означает, что я обязан с ними общаться", - сказал Сенцов.

Напомним, фигурантов дела Сенцова изначально было восьмеро. ФСБ поймала четырех из них: Олег Сенцов получил 20 лет колонии строгого режима, Александр Кольченко - 10 лет, Алексей Чирний - семь лет, Геннадий Афанасьев - семь лет. Афанасьева помиловали и обменяли в Украину в 2016 году.

Согласно обвинительному заключению, по которому приговорили Сенцова и Кольченко, в апреле 2014 года Сенцов создал в Крыму "террористическое сообщество", которое получало указания от неизвестных лиц в Киеве. Целью сообщества была "дестабилизация обстановки" в Крыму и "воздействие на органы власти": "крымские террористы" якобы пытались заставить Россию отказаться от решения о принятии полуострова в свой состав.

Участники сообщества совершили два "террористических акта" в Симферополе - поджог двери офиса "Руской общины Крыма" и окна местного отделения "Единой Росиии", а также готовили подрывы памятника Ленину и Вечного огня. Александр Кольченко обвинялся в том, что вошел в состав этого террористического сообщества и участвовал в одном из поджогов.

Кроме него, по версии обвинения, в группу входили также Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев (оба были осуждены особым порядком, пойдя на сделку со следствием), а также Степан Цириль, Илья Зуйков, Энвер Асанов и Никита Боркин (последние четверо объявлены Россией в розыск).