Четверым политзаключенным из Крыма обещают жилье в Киеве

Сенцов, Кольченко, Балух и Артур Панов согласны остаться в столице, ведь в Крым вернуться они не могут.

Государство обещает купить квартиры четырем крымским политзаключенным, которые после обмена вернулись в Украину. Речь идет об Олеге Сенцове, Александре Кольченко, Владимире Балухе и Артуре Панове.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Громадське.

"Мы сейчас работаем с Офисом президента по приобретению квартир Сенцову, Кольченко, Балуху и Панову Артуру", - сказала омбудсмен.

По словам Денисовой, речь идет о жилье в Киеве. Все четверо согласны остаться в городе, в частности потому, что в Крым вернуться они не могут.

"Мы сначала спросили, что они хотели бы, с кем жить, выяснили состав семей и все это передали в Офис президента", - уточнила омбудсмен.

Конкретных сроков предоставления жилья она пока назвать не может.

"Мы всю информацию передали (в Офис президента, - ред.), я думаю это будет в ближайшее время сделано", - резюмировала Денисова.

Ранее Денисова уже заявляла, что Сенцову и Кольченко "организовали" временное жилье. В комментарии Громадському она уточнила, что в ситуации с Кольченко говорится о комнате в общежитии, где уже 2 года живет его семья.

Напомним, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Роман Сущенко, Павел Гриб, Владимир Балух, Станислав Клых, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович и Артур Панов.