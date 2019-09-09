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​НАПК направило в суд админпротокол в отношении и.о. главы "Укравтодора"

Дело касается декларирования недостоверных сведений.

​НАПК направило в суд админпротокол в отношении и.о. главы "Укравтодора"
Славомир Новак
Фото: Владислав Мусиенко

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд протоколы об административном правонарушении в отношении исполняющего обязанности главы "Укравтодора" Славомира Новака, а также главы Фастовского районного совета Киевской области Геннадия Сиваненка - за декларирование недостоверных сведений

Об этом сообщается на сайте НАПК."По итогам проверки декларации Новака НАПК установило декларирование недостоверных сведений на сумму свыше 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. В декларации чиновник недостоверно указал стоимость автомобиля и сумму средств, размещенных на банковских счетах. Всего установлено декларирования недостоверных сведений на сумму 189,2 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

В декларации главы райсовета Фастова за 2017 год установлено нарушений на общую сумму 225,1 тыс. гривен. Отмечается, что Сиваненко не указал сведения об автомобиле, который принадлежит члену его семьи (отчиму), земельный участок, который арендует отчим, а также не указал некоторые сведения о полученных членами семьи доходах.

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении в ложном декларировании экс-нардепу из партии Ляшко Сергею Скуратовскому.

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