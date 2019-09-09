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Прокуратура до сих пор не получила решение по судье Вовку (обновлено)

19 сентября заканчивается строк обжалования решения ВСП.

Прокуратура до сих пор не получила решение по судье Вовку (обновлено)
Вовк і його адвокати на засіданні ВРП
Фото: Прес-служба ВРП

Высший совет правосудия до сих пор не предоставил прокуратуре решение об отказе отстранять от правосудия бывшего главу Окружного админсуда Павла Вовка, его коллегу Игоря Погрибниченко и судью Соломенского райсуда Одессы Ивана Шепитко. Об этом LB.ua сообщила представительница Генеральной прокуратуры Юлия Малашич.

"Нет, пока не предоставили... Я направила повторный запрос для получения этих решений", - отметила она.

"Строк на изготовление решения (ВСП - LB.ua) - 5 дней. 19 сентября заканчивается строк обжалования. Мне был предоставлен доступ с материалами в прошлый четверг. Но в этих материалах это решение отсутствовало. Как мне поясняли, сложности заключаются в тому, что ВСП - это коллегиальный орган, решение должны подписать все члены", - сказала Малашич.

Обновлено 16:33. ВСП опубликовал решение по отстранению судей.

Напомним, Павлу Вовку и ряду судей ОАСК вменяют вмешательство в деятельность ВККСУ и других госорганов. По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и прочими методами.

2 августа Генпрокуратура сообщила Вовку о подозрении, в связи с чем было подготовлено ходатайство об его отстранении от правосудия.

Высший совет правосудия отказался отстранить от правосудия судей.

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