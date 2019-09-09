Прокуратура до сих пор не получила решение по судье Вовку (обновлено)

Высший совет правосудия до сих пор не предоставил прокуратуре решение об отказе отстранять от правосудия бывшего главу Окружного админсуда Павла Вовка, его коллегу Игоря Погрибниченко и судью Соломенского райсуда Одессы Ивана Шепитко. Об этом LB.ua сообщила представительница Генеральной прокуратуры Юлия Малашич.

"Нет, пока не предоставили... Я направила повторный запрос для получения этих решений", - отметила она.

"Строк на изготовление решения (ВСП - LB.ua) - 5 дней. 19 сентября заканчивается строк обжалования. Мне был предоставлен доступ с материалами в прошлый четверг. Но в этих материалах это решение отсутствовало. Как мне поясняли, сложности заключаются в тому, что ВСП - это коллегиальный орган, решение должны подписать все члены", - сказала Малашич.

Обновлено 16:33. ВСП опубликовал решение по отстранению судей.

Напомним, Павлу Вовку и ряду судей ОАСК вменяют вмешательство в деятельность ВККСУ и других госорганов. По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и прочими методами.

2 августа Генпрокуратура сообщила Вовку о подозрении, в связи с чем было подготовлено ходатайство об его отстранении от правосудия.

Высший совет правосудия отказался отстранить от правосудия судей.