Украина и Молдова могут отменить роуминг и увеличить число пунктов пропуска на границе

Главы МИД двух стран обсудили эти вопросы на встрече.

Министры иностранных дел Украины Вадим Пристайко и Молдовы Нику Попеску обсудили вопросы отмены платы за роуминг, введения взаимных поездок по ID-карточкам, а также увеличения количества пунктов пропуска на государственной границе.

Об этом они сообщили в ходе совместной пресс-конференции, передают "Українськi Новини".

"Серьезная часть была посвящена обсуждению европейской перспективы для обеих наших стран. Более практические вопросы будут переданы нашим коллегам, как, например, согласование бесплатного роуминга для граждан Украины и Молдовы с выходом на такую же идею в Европейском Союзе", - рассказал Пристайко.

Он также сообщил, что была достигнута договоренность о перезапуске межправительственной комиссии из-за формирования нового правительства, в том числе для анализа причин падения взаимного товарооборота.

"Мы хотим создать больше пунктов пропуска через границу, чтобы наши граждане могли пересекать границу быстрее и проще. Мы хотим сделать возможным, чтобы наши граждане могли посещать наши страны по ID-карточкам без необходимости наличия заграничного паспорта", - отметил Попеску.

По его словам, собеседники также обсуждали открытие судоходства по Днестру и борьбу с контрабандой на молдовско-украинской границе, включая приднестровский участок.

Напомним, Ранее МИД Молдовы также пообещал сотрудничать с Украиной по делу судьи Чауса.