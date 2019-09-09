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Рябошапка уволил Луценко с должности прокурора

Решение будет реализовано после заседания квалификационной комиссии.

Рябошапка уволил Луценко с должности прокурора
Руслан Рябошапка
Фото: Макс Левин

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Юрия Луценко с должности прокурора. Об этом он сказал в интервью изданию "РБК-Украина".

"Мне кажется, я уже подписал указ о его увольнении. 4 сентября квалификационная комиссия должна была принять решение по нему относительно дисциплинарного взыскания, там два дела, и после этого решение будет реализовано", - сказал генпрокурор.

Рябошапка отметил, что ранее Луценко написал заявление об увольнении с прокурорской должности, и вопрос был только в дате.

Напомним, ранее Верховная Рада одобрила увольнение генерального прокурора Юрия Луценко.

Юрий Луценко был генеральным прокурором с 12 мая 2016 года, когда ради него парламент принял закон, разрешив назначать генпрокурором кандидата без юридического образования и опыта работы в прокуратуре.

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