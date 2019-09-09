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Глава МИДа Франции: рано говорить о снятии санкций с России

Глава МИДа и министр обороны Франции 9 сентября посетят Москву.

Глава МИДа Франции: рано говорить о снятии санкций с России
Жан-Ив Ле Дриан
Фото: EPA/UPG

Снимать санкции с России пока еще рано. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на французском телевидении перед своим визитом в Москву 9 сентября вместе с министром обороны Флоренс Парли, передает «Радио.Свобода».

«Конечно, мы не соглашаемся в определенных вопросах, но это заставляет нас усиливать диалог. Мы хотим выстроить честный и требовательный диалог по всем вопросам, демонстрируя открытость и одновременно выдвигая свои условия », - сказала Парли.

Она встретится с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Глава МИД Франции встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Мы не едем в Москву, чтобы снять санкции», - заявил Ле Дриан, добавив, что для этого нужен прогресс в стабилизации в Украине. После этого, санкции могут быть постепенно пересмотрены, однако этот этап еще не наступил.

Напомним, 8 сентября президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.

По данным российской стороны, акцентирована безальтернативность минского "Комплекса мер" как основы урегулирования "внутриукраинского конфликта", а также "подтвержден взаимный настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках «нормандского формата»".

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