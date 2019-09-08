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Российский омбудсмен предложила Украине соглашение о паритетном прекращении преследования

Москалькова анонсировала "системную программу по деэскалации конфликта".

Российский омбудсмен предложила Украине соглашение о паритетном прекращении преследования
Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение, которое позволило бы прекращать уголовное преследование россиян и украинцев на паритетных началах. Об этом говорится в сообщении на сайте омбудсмена, опубликованном в воскресенье.

"Представляется целесообразным в перспективе выйти на заключение межгосударственного соглашения об урегулировании правового положения лиц, имеющих гражданство России и Украины, и желающих вернуться домой, которое в том числе могло бы правовыми средствами разрешить вопросы о прекращении в отношении них уголовного преследования на паритетных началах", - говорится в заявлении Москальковой.

Она добавила, что, несмотря на состоявшееся в субботу возвращение 35 российских граждан из Украины, "в местах принудительного содержания в Украине остается еще немало граждан России, нуждающихся в помощи, защите их прав и желающих вернуться на родину, поэтому важно продолжать работу".

"Полагаю, что сегодняшний большой шаг по возвращению граждан России и Украины домой должен стать частью системной программы действий по деэскалации конфликта, нормализации отношений между Россией и Украиной, а также стабилизацией ситуации на востоке Украины", - написано в заявлении Москальковой.

Напомним, 7 сентября, между Украиной и РФ состоялся обмен в формате 35 на 35. Среди освобожденных из российского плена 24 украинских моряка и 11 политузников.

По данными уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, Россия удерживает еще 110 граждан Украины на своей территории и в аннексированном Крыму.

По данным Службы безопасности Украины, поддерживаемые Россией боевики на Донбассе удерживают 227 украинцев.

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