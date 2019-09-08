Прокуратура Крыма призвала не участвовать в незаконных выборах на полуострове

Прокуратура Автономной Республики Крым призывает жителей оккупированного полуострова не участвовать в незаконных выборах, которые в это воскресенье проводит Россия. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на странице пресс-секретаря прокуратуры Екатерины Диденко в Facebook.

"Прокуратура АР Крым призывает не участвовать в незаконных выборах на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь. Также, сообщать в правоохранительные органы автономии обо всех известных фактах организации и проведения незаконных выборов в Крыму", - сказано в заявлении.

Диденко подчеркнула, что так называемые выборы "депутатов крымского парламента и местных советов" не признаются законными в Украине, Евросоюзе и других странах.

Также она напомнила, что в рамках уголовного производства главе "Избирательное комиссии Республики Крым" сообщено о подозрении в совершении государственной измены, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и совершении действий, направленных на захват государственной власти.

Главу "избиркома Крыма" Михаила Малышева объявили в розыск.

Напомним, в России сегодня проходит единый день голосования - выборные кампании различного уровня, в том числе в оккупированном Крыму.

Ранее сообщалось, что Днепровский районный суд Киева продлил меру пресечения бывшему "министру здравоохранения" оккупационной власти Крыма Петру Михальчевскому, обвиняемому в государственной измене.