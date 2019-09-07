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Начальника Полтавской таможни задержали по подозрению в получении $4 тыс. взятки

Чиновник получил деньги от предпринимателя за растаможивание сантехники из Китая.

Начальника Полтавской таможни задержали по подозрению в получении $4 тыс. взятки
Фото: vppnr.gp.gov.ua

Сотрудники Военной прокуратуры и Государственного бюро расследований задержали в Киеве начальника Полтавской таможни Николая Калиниченко во время получения взятки.

Об этом сообщила пресс-службаВоенной прокуратуры Центрального региона в фейсбуке.

Сообщается, что Калиниченко получил 4 тыс. долларов от предпринимателя за растаможивание сантехники из Китая. По версии следствия, таможенник должен был получить 400 долларов за каждый контейнер товаров.

"Установлено, что начальник Полтавской таможни в начале мая 2019 выдвинул субъекту внешнеэкономической деятельности требование о передаче ему денежных средств за беспрепятственное проведение таможенных формальностей из расчета 400 долларов США за один растаможен автомобиль с грузом в зоне деятельности возглавляемой им таможни. 7 сентября 2019 года вымогатель в Киеве получил «вознаграждение» за 10 оформленных контейнеров - 4 тыс. долларов США, что было задокументировано в рамках контроля за совершением преступления. После чего был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса", - говорится в сообщении.

 В настоящее время готовится ходатайство о сообщении ему о подозрении, а также ходатайство о заключении под стражу и отстранения от занимаемой должности.

Как сообщает "СлідствоІнфо", начальником тестя нардепа от "Слуги народа" Владимира Козака. В 2016 году он был отправлен в отставку по люстрации, но в 2016 году восстановился в должности через суд.

Напомним, в июле экс-начальник Закарпатской таможни получил подозрение в краже 13 млн гривен. Также в этом же месяце прокуратура объявила в розыск начальника Волынской таможни.

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