Порошенко об освобождении украинцев: простых и линейных решений здесь не бывает

При этом он напомнил, что борьба с заклятым врагом продолжается.

Экс-президент Украины лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает освобождение 35 украинцев, удерживаемых на территории России, радостным событием для всех украинцев в мире. Так он прокомментировал сегодняшний так называемый обмен пленными между Украиной и Россией в фейсбуке.

"Как пятый президент Украины, причастный к освобождению тысяч наших соотечественников, знаю, что простых и линейных решений здесь не бывает. Горжусь тем, что отвоеванное нами еще весной решение Международного морского трибунала приперло Путина к стене и побудило наконец освободить наших героев", - сказал Порошенко.

Вместе с тем, он считает, что расслабляться рано.

"Нам предстоит изнурительная борьба с заклятым врагом Украины, сильным и коварным. Это общее дело власти и оппозиции", - отметил нардеп.

Напомним, Россия освободила 24 захваченных моряков, а также Олега Сенцова, Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Романа Сущенко, Алексея Сизоновича, Павла Гриба, Евгения Панова и Артура Панова.