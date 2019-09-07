​Самолеты с пленными украинцами и россиянами синхронно вылетели
​Самолеты с пленными украинцами и россиянами синхронно вылетели
Аваков прокомментировал выдачу Цемаха России
Аваков прокомментировал выдачу Цемаха России
"Заборонений": фильм про Василя Стуса, не достойный своего героя
"Заборонений": фильм про Василя Стуса, не достойный своего героя
В Украину из России вернулись 11 политзаключенных и захваченные моряки
В Украину из России вернулись 11 политзаключенных и захваченные моряки
Вилкулу и Дмитрию Колесникову сообщили о подозрении
Вилкулу и Дмитрию Колесникову сообщили о подозрении
Боевика Цемаха достали из Снежного ценой жизни разведчика Александра Колодяжного
Боевика Цемаха достали из Снежного ценой жизни разведчика Александра Колодяжного
Зеленский рассказал, как организовали обмен пленными
Зеленский рассказал, как организовали обмен пленными
Нарешті вдома. Україна зустрічає політичних в’язнів
Нарешті вдома. Україна зустрічає політичних в’язнів
Семья нового премьера Гончарука задолжала 21 тыс. гривен за коммунальные услуги
Семья нового премьера Гончарука задолжала 21 тыс. гривен за коммунальные услуги
ГлавнаяПолитика

Порошенко об освобождении украинцев: простых и линейных решений здесь не бывает

При этом он напомнил, что борьба с заклятым врагом продолжается.

Порошенко об освобождении украинцев: простых и линейных решений здесь не бывает
Фото: скриншот с видео

Экс-президент Украины лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает освобождение 35 украинцев, удерживаемых на территории России, радостным событием для всех украинцев в мире. Так он прокомментировал сегодняшний так называемый обмен пленными между Украиной и Россией в фейсбуке.

"Как пятый президент Украины, причастный к освобождению тысяч наших соотечественников, знаю, что простых и линейных решений здесь не бывает. Горжусь тем, что отвоеванное нами еще весной решение Международного морского трибунала приперло Путина к стене и побудило наконец освободить наших героев", - сказал Порошенко.

Вместе с тем, он считает, что расслабляться рано.

"Нам предстоит изнурительная борьба с заклятым врагом Украины, сильным и коварным. Это общее дело власти и оппозиции", - отметил нардеп.

Напомним, Россия освободила 24 захваченных моряков, а также Олега Сенцова, Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Романа Сущенко, Алексея Сизоновича, Павла Гриба, Евгения Панова и Артура Панова.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также