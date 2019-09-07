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Посольство РФ в Украине опубликовало фото освобожденных россиян

На фото - 24 человека.

Фото: https://twitter.com/RusembUkraine

Посольство России в Украине опубликовало фото россиян, которых Украина передает РФ. На фото - 24 человека.

Тем временм бывший украинский омбудсмен Нина Карпачева в эфире телеканала НАШ сообщила со ссылкой на «инсайдерскую информацию», что обмен проходит по формуле «35 на 35». 

Ранее адвокат задержанных в Украине россиян и сепаратистов Валентин Рыбин заявил, что среди освобожденных нет танкиста "ЛНР" Руслана Гаджиева.

Самолеты с пленными украинцами и россиянами синхронно вылетели из аэропортов в Киеве и Москве в субботу около 12 часов.

Ожидается, что в Украину летят 24 украинских моряка и 11 политзаключенных.

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