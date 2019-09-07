Суд оштрафовал Сытника за отдых в Ровенской области (ДОКУМЕНТЫ)
Суд оштрафовал Сытника за отдых в Ровенской области (ДОКУМЕНТЫ)
Семья нового премьера Гончарука задолжала 21 тыс. гривен за коммунальные услуги
Семья нового премьера Гончарука задолжала 21 тыс. гривен за коммунальные услуги
Вилкулу и Дмитрию Колесникову сообщили о подозрении
Вилкулу и Дмитрию Колесникову сообщили о подозрении
"Заборонений": фильм про Василя Стуса, не достойный своего героя
"Заборонений": фильм про Василя Стуса, не достойный своего героя
Новый министр рассмотрит возможность выплаты пенсий на оккупированных территориях
Новый министр рассмотрит возможность выплаты пенсий на оккупированных территориях
Виталий Касько назначен первым заместителем генпрокурора
Виталий Касько назначен первым заместителем генпрокурора
Боевика Цемаха достали из Снежного ценой жизни разведчика Александра Колодяжного
Боевика Цемаха достали из Снежного ценой жизни разведчика Александра Колодяжного
Полиция возбудила дело по факту изнасилования пассажирки Bla Bla Car
Полиция возбудила дело по факту изнасилования пассажирки Bla Bla Car
Цемах не является важным свидетелем для процесса по МН17, - Геращенко
Цемах не является важным свидетелем для процесса по МН17, - Геращенко
ГлавнаяПолитика

В "Борисполь" приехали Аваков, Баканов и адвокат украинских политузников Полозов

Украинских пленных в "Борисполь" еще не доставили.

Фото: Макс Левин

В аэропорт "Борисполь", где собрались журналисты и родственники политзаключенных, приехал министр внутренних дел Арсен Аваков и глава СБУ Иван Баканов. Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Фото: Макс Левин

Они зашли с охраной в аэропорт, комментариев не давали.

В аэропорт также приехал Николай Полозов, руководитель группы адвокатов, защищающих украинцев в российских судах. 

В комментарии LB.ua он сказал, что российский борт ТУ-204300, который недавно сел в Борисполе, скорее всего пустой и приехал забирать россиян. 

Украинских пленных в Борисполь ещё не доставили - их заберет из Москвы украинский борт.

Фото: Макс Левин

Напомним, ранее Полозов сообщил, что в субботу утром украинских моряков вывезли из СИЗО "Лефортово".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также