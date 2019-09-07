В аэропорт "Борисполь", где собрались журналисты и родственники политзаключенных, приехал министр внутренних дел Арсен Аваков и глава СБУ Иван Баканов. Об этом сообщил корреспондент LB.ua.
Они зашли с охраной в аэропорт, комментариев не давали.
В аэропорт также приехал Николай Полозов, руководитель группы адвокатов, защищающих украинцев в российских судах.
В комментарии LB.ua он сказал, что российский борт ТУ-204300, который недавно сел в Борисполе, скорее всего пустой и приехал забирать россиян.
Украинских пленных в Борисполь ещё не доставили - их заберет из Москвы украинский борт.
Напомним, ранее Полозов сообщил, что в субботу утром украинских моряков вывезли из СИЗО "Лефортово".