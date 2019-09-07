Семья нового премьера Гончарука задолжала 21 тыс. гривен за коммунальные услуги
Семья нового премьера Гончарука задолжала 21 тыс. гривен за коммунальные услуги
Цемах не является важным свидетелем для процесса по МН17, - Геращенко
Цемах не является важным свидетелем для процесса по МН17, - Геращенко
"Заборонений": фильм про Василя Стуса, не достойный своего героя
"Заборонений": фильм про Василя Стуса, не достойный своего героя
Новый министр рассмотрит возможность выплаты пенсий на оккупированных территориях
Новый министр рассмотрит возможность выплаты пенсий на оккупированных территориях
Боевика Цемаха достали из Снежного ценой жизни разведчика Александра Колодяжного
Боевика Цемаха достали из Снежного ценой жизни разведчика Александра Колодяжного
Вилкулу и Дмитрию Колесникову сообщили о подозрении
Вилкулу и Дмитрию Колесникову сообщили о подозрении
Виталий Касько назначен первым заместителем генпрокурора
Виталий Касько назначен первым заместителем генпрокурора
Суд оштрафовал Сытника за отдых в Ровенской области (ДОКУМЕНТЫ)
Суд оштрафовал Сытника за отдых в Ровенской области (ДОКУМЕНТЫ)
Полиция возбудила дело по факту изнасилования пассажирки Bla Bla Car
Полиция возбудила дело по факту изнасилования пассажирки Bla Bla Car
ГлавнаяПолитика

Украинских моряков вывезли из СИЗО "Лефортово", - адвокат

В субботу утром из московского СИЗО выехали два автобуса в сопровождении полицейского кортежа.

Украинских моряков вывезли из СИЗО "Лефортово", - адвокат
Украинских моряков сопровождают на заседание суда в Лефортово, Москва, 15 января 2019.
Фото: EPA/UPG

Руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов сообщил, что процесс по обмену пленными между Украиной и Россией пошел. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

"По моим данным, моряки уже покинули следственный изолятор. Считаю, что их повезли в аэропорт для выдачи украинской стороне", - сказал Полозов российскому агентству Интерфакс в субботу утром.

Ранее украинские и российские журналисты сообщили, что из московского СИЗО “Лефортово” в 8:45 выехали два автобуса в сопровождении полицейского кортежа.

Кто находится в автобусах - неизвестно, передает "Громадське".

Ранее адвокат Валентин Рыбин заявил, что президент Владимир Зеленский помиловал людей из обменного списка. Однако он не уточнил, о каком количестве людей идет речь и не назвал их фамилий.

В профильной комиссии подтвердили рассмотрение вопроса о помиловании осужденных из списка на обмен, но какими были решения комиссии, сообщить отказались.

Напомним, ранее бывший депутат Госдумы России Илья Пономарёв, который получил гражданство Украины, сообщил, что 30 августа может состояться обмен пленными между Украиной и РФ. Об этом также написал в своем телеграм-канале главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. 

Со временем новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка перепостил сообщение работницы Верховной Рады Анны Исламовой, в котором она написала, что обмен пленными между Украиной и РФ уже начался. После этого многие СМИ начали сообщать о том, что пленные украинцы начали возвращаться на родину.

Утром в пятницу Офис президента, а также Служба безопасности опровергли эти сообщения и заявили, что переговоры с Россией об обмене пленными продолжаются. Это подтвердили и адвокаты политзаключенных.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также