В субботу утром из московского СИЗО выехали два автобуса в сопровождении полицейского кортежа.

Руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов сообщил, что процесс по обмену пленными между Украиной и Россией пошел. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

"По моим данным, моряки уже покинули следственный изолятор. Считаю, что их повезли в аэропорт для выдачи украинской стороне", - сказал Полозов российскому агентству Интерфакс в субботу утром.

Ранее украинские и российские журналисты сообщили, что из московского СИЗО “Лефортово” в 8:45 выехали два автобуса в сопровождении полицейского кортежа.

Кто находится в автобусах - неизвестно, передает "Громадське".

З московського СІЗО “Лефортово” виїхали два автобуси у супроводі поліцейського кортежу, передає наша журналістка з місця подій pic.twitter.com/PgGaf6tQu5 — hromadske (@HromadskeUA) 7 сентября 2019 г.

Ранее адвокат Валентин Рыбин заявил, что президент Владимир Зеленский помиловал людей из обменного списка. Однако он не уточнил, о каком количестве людей идет речь и не назвал их фамилий.

В профильной комиссии подтвердили рассмотрение вопроса о помиловании осужденных из списка на обмен, но какими были решения комиссии, сообщить отказались.

Напомним, ранее бывший депутат Госдумы России Илья Пономарёв, который получил гражданство Украины, сообщил, что 30 августа может состояться обмен пленными между Украиной и РФ. Об этом также написал в своем телеграм-канале главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Со временем новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка перепостил сообщение работницы Верховной Рады Анны Исламовой, в котором она написала, что обмен пленными между Украиной и РФ уже начался. После этого многие СМИ начали сообщать о том, что пленные украинцы начали возвращаться на родину.

Утром в пятницу Офис президента, а также Служба безопасности опровергли эти сообщения и заявили, что переговоры с Россией об обмене пленными продолжаются. Это подтвердили и адвокаты политзаключенных.