Кабмин назначил 11 новых заместителей министров

Кабинет министров на сегодняшнем заседании назначил 11 заместителей министров в разные министверства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Алексей Милованов получил трех заместителей: первого заместителя Павла Кухту, заместителя Тараса Высоцкого и заместителя - торгового представителя Украины Тараса Качку.

Экономист Кухта баллотировался в Верховную Раду от партии "Голос", работал заместителем главы Стратегической группы советников по поддержке реформ, в 2015-2019 годах был советником министра финансов, в 2016-2019 годах - советником премьер-министра.

Высоцкий в марте-июле занимал должность первого заместителя председателя Черкасской областной государственной администрации.

Качка был советником министра иностранных дел и советником по стратегическим вопросам международного фонда "Возрождение". В 2014-2015 годах он был вице-президентом и исполняющим обязанности президента Американской торговой палаты.

Также назначены следующие заместители:

Министру по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц - заместитель Александр Терещенко;

Министру финансов - заместитель Геннадий Плис ;

; Министру развития общин и территорий - заместитель Эдуард Кругляк .

. Министру образования и науки - Петр Коржевский и Егор Стадный;

и Министру социальной политики - Олег Коваль и Сергей Нежинский .

и . Вице-премьер-министру - министру цифровой трансформации - Алексей Выскуб.

На заседании Кабмин согласовал решение об увольнении 7 заместителей министров: Ольги Крентовской, Натальи Федорович и Николая Шамбира из Министерства социальной политики, Вадима Троянаиз МВД, Александра Терещенко из Министерства по делам ветеранов и Геннадия Плиса из Секретариата Кабмина.