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Дубилет будет ежедневно показывать "внутреннюю кухню" Кабмина в Instagram

При этом, заседания Кабмина теперь закрыты.

Дубилет будет ежедневно показывать "внутреннюю кухню" Кабмина в Instagram
Фото: Сергей Нужненко

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет пообещал ежедневно демонстрировать «внутреннюю кухню Кабмина» в своем инстаграме и призвал подписываться на него. Об этом он написал у себя на фейсбуке.

"Буду в своем инстаграме ежедневно выкладывать зарисовки о внутренней кухне Кабмина. Подписывайтесь", - написал Дубилет.

В комментариях под постом мнения пользователей разделились. Некоторые назвали это «связью с народом», а другие припомнили отмену трансляций заседаний Кабмина.  

Напомним,  2 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук объявил, что заседания правительства больше не будут транслироваться, а министры будут общаться с прессой по результатам этой работы.

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