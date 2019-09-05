Найема пригласили на должность в "Укроборонпроме"
Найема пригласили на должность в "Укроборонпроме"
Немецкие СМИ назвали сумму, которую "Шахтер" заплатил "Шальке" за Коноплянку
Немецкие СМИ назвали сумму, которую "Шахтер" заплатил "Шальке" за Коноплянку
С нарушениями, но «для народа». Как депутатов неприкосновенности лишали
С нарушениями, но «для народа». Как депутатов неприкосновенности лишали
Зеленский инициировал введение электронной регистрации места жительства
Зеленский инициировал введение электронной регистрации места жительства
"Слуга народа" зарегистрировала два "телевизионных" законопроекта
"Слуга народа" зарегистрировала два "телевизионных" законопроекта
Одесский облсовет досрочно уволил Александра Ройтбурда с поста директора ОХМ
Одесский облсовет досрочно уволил Александра Ройтбурда с поста директора ОХМ
Кабмин согласовал увольнение Кличко (обновлено)
Кабмин согласовал увольнение Кличко (обновлено)
Новая глава Минздрава рассказала, чем займется в первую очередь
Новая глава Минздрава рассказала, чем займется в первую очередь
Второй этап медреформы не начнется 1 января
Второй этап медреформы не начнется 1 января
ГлавнаяПолитика

Прокуратура объявила подозрение бывшему нардепу Скуратовскому

Член "Радикальной партии" ударил главу сельсовета.

Прокуратура объявила подозрение бывшему нардепу Скуратовскому
Фото: Макс Требухов

Бывшему народному депутату Украины Сергею Скуратовскому сообщено о подозрении в нанесении легких телесных повреждений председателю сельсовета. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Уголовное производство открыто в 2018 году по заявлению главы сельсовета с. Плахтянка.

Досудебное расследование установило, что подозреваемый экс-депутат "на почве внезапно возникших неприязненных отношений" ударил главу сельсовета по голове, от чего тот упал на землю и получил легкие телесные повреждения.

Кроме этого, во время указанного конфликта бывший народный избранник угрожал сельскому голове убийством из охотничьего ружья.

Сейчас в уголовном производстве Киево-Святошинской местной прокуратурой бывшему народному депутату Украины депутату сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 125, ч. 1 ст. 126 и ч. 1 ст. 129 УК Украины.

В настоящее время подозреваемый объявлен в розыск.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также