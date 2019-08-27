Прибывшие на место полицейские вызвали всем скорую помощь.

В Одессе трое нетрезвых молодых людей пытались проникнуть в санаторий "Лермонтовский" (находится на балансе Министерства обороны) и подрались с охранником, который тоже оказался в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба полиции города.

"Вечером, 26 августа, патрульные получили вызов о драке в переулке Лермонтовский. Прибыв на место, полицейские обнаружили троих человек с признаками алкогольного опьянения и охранника, который тоже был, вероятно, навеселе", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, группа молодых пыталась проникнуть в помещение заведения. Охранник же, вооружившись самодельным мечом и топором (алебардой), решил дать отпор хулиганам. В итоге произошла драка.

Медики на месте происшествия оказали помощь обеим сторонам конфликта.

На место вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в июне в одесском клубе Ibiza подрались посетители и официанты. Причиной конфликта стал неоплаченный шашлык.