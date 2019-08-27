По окончанию саммита G7 приняли декларацию, один из пунктов которой касается Украины
По окончанию саммита G7 приняли декларацию, один из пунктов которой касается Украины
Неожиданное продолжение
Неожиданное продолжение
Уголовное дело по сенсорной кнопке инициировал первый замглавы аппарата Рады
Уголовное дело по сенсорной кнопке инициировал первый замглавы аппарата Рады
Богдан предложил "парахоботикам узбагоиться" из-за его поездки в Сен-Тропе
Богдан предложил "парахоботикам узбагоиться" из-за его поездки в Сен-Тропе
В Киеве прошел допремьерный показ фильма "Украина: Эволюция достоинства"
В Киеве прошел допремьерный показ фильма "Украина: Эволюция достоинства"
На Донбассе погиб второй военный за сутки
На Донбассе погиб второй военный за сутки
СБУ и ГБР проводят следственные действия в Раде из-за сенсорной кнопки
СБУ и ГБР проводят следственные действия в Раде из-за сенсорной кнопки
The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Народна депутатка від "Слуги народу" Анна Коваленко: "Усі причетні до корупційних схем в оборонці мають сидіти"
Народна депутатка від "Слуги народу" Анна Коваленко: "Усі причетні до корупційних схем в оборонці мають сидіти"
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Пьяный охранник одесского санатория МВД отбивался от хулиганов катаной и алебардой

Прибывшие на место полицейские вызвали всем скорую помощь.

Пьяный охранник одесского санатория МВД отбивался от хулиганов катаной и алебардой
facebook.com/odesapolice

В Одессе трое нетрезвых молодых людей пытались проникнуть в санаторий "Лермонтовский" (находится на балансе Министерства обороны) и подрались с охранником, который тоже оказался в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба полиции города.

"Вечером, 26 августа, патрульные получили вызов о драке в переулке Лермонтовский. Прибыв на место, полицейские обнаружили троих человек с признаками алкогольного опьянения и охранника, который тоже был, вероятно, навеселе", - говорится в сообщении.

Как выяснилось,  группа молодых пыталась проникнуть в помещение заведения. Охранник же, вооружившись самодельным мечом и топором (алебардой), решил дать отпор хулиганам. В итоге произошла драка.

Медики на месте происшествия оказали помощь обеим сторонам конфликта.

На место вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в июне в одесском клубе Ibiza подрались посетители и официанты. Причиной конфликта стал неоплаченный шашлык.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также