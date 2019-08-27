В Запорожье Нацгвардия задержала мужчину за домашнее насилие

Нацгвардейцам пришлось вызывать МЧС, чтобы по лестнице подняться в квартиру, где была женщина.

В Запорожье в Вознесеновском районе нацгвардейцы задержали мужчину, который совершал домашнее насилие над своей сожительницей. Об этом на фейсбуке сообщила пресс-служба МВД.

Во время охраны общественного порядка в Вознесеновском районе Запорожья наряд автопатруля нацгвардейцев военной части 3033 получил сообщение, что из окна одного из зданий женщина зовет на помощь.

Прибыв на место происшествия, нацгвардейцы увидели женщину, которая из окна 4 этажа в слезах звала на помощь, но неизвестный мужчина грубо затащил ее обратно в помещение. Двери в квартиру никто не открывал, однако были слышны крики о помощи.

"Учитывая то, что жизни и здоровью женщины, вероятно, угрожала опасность, было принято решение вызвать пожарный автомобиль службы ГосЧС, чтобы по лестнице добраться к квартире, в которой находилась женщина", - указано в сообщении.

По прибытию спецавтомобиля начальник гвардейского автопатруля и работник службы спасения начали подниматься по лестнице. Увидев это, злоумышленник перелез через балкон в соседнюю квартиру, где проживают его родители.

Пострадавшая женщина с многочисленными синяками на лице сразу же открыла дверь, выбралась из квартиры и сообщила, что сожитель бил ее, издевался и силой удерживал в квартире.

Мужчину задержали, а пострадавшей женщине оказали первую медицинскую помощь. Всех участников события забрали в Вознесеновское отделение полиции для установления обстоятельств происшествия.

Напомним, домашнее насилие официально является в Украине преступлением с декабря 2017 года.

В январе 2018 года Порошенко подписал закон, ужесточающий наказание домашнее насилие, согласно которому, предусмотрено создание Единого государственного реестра случаев домашнего насилия.