Пьяный водитель пытался прорваться через блокпост в Мариуполе, ему прострелили колеса

В Мариуполе на блокпосту задержали водителя, который попытался прорваться через блокпост в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщил пресс-центр Объединенных сил.

"Во время несения службы на блокпосту, который расположен на восточной окраине Мариуполя, военнослужащие Национальной гвардии Украины для проверки документов остановили автомобиль ВАЗ-21013. Во время общения с гвардейцами от водителя был слышен сильный запах алкоголя. Нарушая требования военного наряда, гражданин К. пытался избежать ответственности и попытался прорваться через блокпост на транспортном средстве", - говорится в сообщении.

Нацгвардейцам пришлось применить оружие, но водитель не отреагировал на предупредительный выстрел и не остановил автомобиль, сбив при этом шлагбаум. После этого военные открыли огонь по колесам.

Водителя задержали и оказали медицинскую помощь в связи с травмированием, а потом передали сотрудникам мариуполськой полиции.

Напомним, 18 августа сотрудники погранотряда в Путильском районе Черновицкой области применили огнестрельное оружие для принудительной остановки автомобиля. Одна из пуль попала в пассажира.