Подполковник полиции в больнице с ранением ноги.

В Днепре грабитель при задержании ранил полицейского из пистолета

В Днепре грабитель при задержании ранил полицейского. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Инцидент произошел днем 25 августа в Индустриальном районе города.

"Неизвестный сорвал золотую цепочку с шеи девушки и побежал в направлении Слободского проспекта. Владея оперативной информацией о преступлении, заместитель начальника Индустриального отделения полиции Владимир Галушко заметил подозреваемого. При попытке его задержать, злоумышленник начал стрельбу в сторону полицейского", - говорится в сообщении.

Полицейского доставили в больницу с ранением ноги.

28-летнего подозреваемого в грабеже и покушении на жизнь подполковника полиции задержали патрульные. Мужчина скрывался в собственной квартире.

"В ходе отработки территории совершения преступления патрульные обнаружили вещественные доказательства, а именно две гильзы, золотой крестик пострадавшей девушки и пистолет травматического действия", - рассказали в полиции.

По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа открыто уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Напомним, в Днепропетровской области 20 поездов отклонилось от графика из-за кражи путевых реле и трансформаторов.