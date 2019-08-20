В Германии переодетые в полицейских грабители отобрали у украинцев 15 тысяч евро

На автобане у Зигбурга люди в форме остановили микроавтобус из Украины.

В ночь на вторник, 20 августа, на немецком автобане злоумышленники ограбили украинцев на 15 тысяч евро.

Как сообщает Немецкая волна, на автобане у города Зигбург на западе Германии люди в форме остановили микроавтобус из Украины, представились сотрудниками полиции и проверили пассажиров на наркотики.

Потом они попросили показать путешественников наличные, якобы чтобы убедиться в подлинности денег. Когда украинцы достали банкноты, грабители выхватили у них из рук деньги и запрыгнули в свой автомобиль.

Один из потерпевших попытался остановить машину грабителей, но преступники сбили его и скрылись. Теперь их ищут настоящие полицейские.

Чтобы туристы не попались на уловки карманников, немецкая полиция выпустила памятку с 11 приемами преступников. Особую бдительность советуют проявлять во время необычных ситуаций, например, если вас чем-то испачкали или неожиданно отвлекли.