​Польша заявила о позитивных сигналах из Украины об отмене запрета эксгумации жертв Волынской трагедии

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что после визита нового президента Украины Владимира Зеленского появится шанс на изменение украинской позиции в деле о запрете на эксгумации польских жертв Волынской трагедии.

Об этом сообщает "Польское радио".

Чапутович отметил что Польша получает "позитивные сигналы" из Украины в деле отмены запрета эксгумаций жертв Волынской трагедии, введенного два года назад Институтом национальной памяти. По мнению главы польской дипломатии, шанс на изменение украинской позиции в этом деле дает запланированный по случаю годовщины начала Второй мировой войны, визит президента Украины в Польшу.

Институт национальной памяти инициировал мораторий на эксгумацию поляков в Украине в связи с актами вандализма относительно памятников и памятных знаков на украинских могилах в Польше, в том числе демонтажом украинского памятника в с.Грушовичи под Пшемыслем.

В декабре 2017 года президент Петр Порошенко проводил переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой по этому поводу. На ней была достигнута договоренность о необходимости снять мораторий на эксгумацию поляков.

Напомним, 22 июля 2016 года польский Сейм (нижняя палата парламента) принял резолюцию, в которой Волынская трагедия признается геноцидом. В соответствии с решением, 11 июля отмечается в Польше как День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в отношении граждан Второй Речи Посполитой.

В сентябре 2016 года Верховная Рада Украины приняла ответное заявление с просьбой не политизировать украино-польскую историю.

Вооруженные конфликты между поляками и украинцами начались во время Второй мировой войны и продолжались до 1947 года. Историки, особенно польские, отдельно выделяют 1943 год и события на Волыни, известные как Волынская резня (в Польше) или Волынская трагедия (в Украине). В другие годы они происходили в других регионах. Точное количество погибших в этих конфликтах не известно до сих пор, но жертвы исчисляются десятками тысяч. Большинство погибших были поляками.