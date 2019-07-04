​В Польше объявили розыск свидетелей "геноцида со стороны ОУН-УПА"

Польский Институт национальной памяти объявил о поисках пострадавших лиц и свидетелей "геноцида, совершенного в период 1939-1945 гг. членами ОУН-УПА".

Соответствующее объявление обнародовало посольство Польши в Украине.

Согласно сообщению Комиссия по расследованию преступлений против польского народа (КРПпПН), отделение в Люблине, ведет расследование по делу "преступлений геноцида, совершаемых на территории Волынского воеводства в период 1939-1945 гг. членами ОУН-УПА и другими лицами-соучастниками".

Указывается, что речь идет об убийствах нескольких десятков тысяч мужчин, женщин и детей польской национальности, физическом, психическом издевательстве над поляками, уничтожении или похищении их имущества, а также применении других репрессий и бесчеловечных поступков для создания условий жизни, которые несли угрозу их физического уничтожения, или заставляли покидать свои дома и бежать с территории Волынского воеводства, а также других форм нарушения прав человека.

"Мы обращаемся к потерпевшим, членам их семей, свидетелям и всем тем, кто владеет информацией на тему преступлений, в том числе к тем, у кого есть фотографии замученных, списки жертв или другая документация, которая может быть пригодной в расследовании, с призывом наладить контакт с указанной Комиссией", - сообщили в посольстве.

Напомним, 22 июля 2016 года польский Сейм (нижняя палата парламента) принял резолюцию, в которой Волынская трагедия признается геноцидом. В соответствии с решением 11 июля будет отмечаться в Польше как День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в отношении граждан Второй Речи Посполитой.

В сентябре 2016 года Верховная Рада Украины приняла ответное заявление с просьбой не политизировать украино-польскую историю.

Вооруженные конфликты между поляками и украинцами начались во время Второй мировой войны и продолжались до 1947 года. Историки, особенно польские, отдельно выделяют 1943 год и события на Волыни, известные как Волынская резня (в Польше) или Волынская трагедия (в Украине). В другие годы они происходили в других регионах. Точное количество погибших в этих конфликтах не известно до сих пор, но жертвы исчисляются десятками тысяч. Большинство погибших были поляками.