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Семь стран подготовят резолюцию из-за возвращения России в ПАСЕ

"Мы все возмущены этой ситуацией".

Семь стран подготовят резолюцию из-за возвращения России в ПАСЕ
Фото: Макс Требухов

Семь стран Центрально-Восточной Европы подготовят специальную резолюцию в связи с возвращением России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом сообщил маршал Сената Польши Станислав Карчевский, передает "Польское радио".

Специально для этого он встречался с представителями стран в Люблине во время торжеств по случаю 450-летия Люблинской унии.

"Мы на эту тему разговаривали вчера. Мы все возмущены этой ситуацией. Представители стран, которые приехали на сегодняшние торжества, говорили мне, что хотят подготовить совместную резолюцию. Но здесь, в Люблине, во время этих празднеств, это будет сделать очень трудно. Вместо этого мы говорили о как можно более скором проведении совместной встречи", - отметил он.

По его словам, в ближайшее время Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия обсудят совместные шаги.

Напомним, ночью 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая возвращает Российской Федерации право голоса на заседаниях. Решение поддержали 118 делегатов, 62 проголосовали против, 10 - воздержались.

МИД после этого отозвал посла при Совете Европы, а министр Павел Климкин посоветовал Верховной Раде отозвать приглашение наблюдателям на выборы от ПАСЕ.

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