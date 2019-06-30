​Волкер: предложение России по морякам было ловушкой
​Волкер: предложение России по морякам было ловушкой
Медальный зачет перед последним днем Европейских игр 2019: Италия не сдается
Медальный зачет перед последним днем Европейских игр 2019: Италия не сдается
"Северный поток-2" построят в обход территориальных вод Дании
"Северный поток-2" построят в обход территориальных вод Дании
Медальный зачет Европейских игр 2019: гонка за пьедестал продолжается
Медальный зачет Европейских игр 2019: гонка за пьедестал продолжается
Силовики изъяли на Закарпатье крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины
Силовики изъяли на Закарпатье крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины
С телеканала ZIK уволился ведущий Остап Дроздов
С телеканала ZIK уволился ведущий Остап Дроздов
Жена премьер-министра ОАЭ сбежала в Европу с детьми и $40 млн, - СМИ
Жена премьер-министра ОАЭ сбежала в Европу с детьми и $40 млн, - СМИ
Кандидата из проходной части списка "Голоса" сняли с выборов
Кандидата из проходной части списка "Голоса" сняли с выборов
Путин назвал условие обмена украинских моряков
Путин назвал условие обмена украинских моряков
ГлавнаяМир

Макрон пообещал Путину приехать в Москву на следующий День победы, - росСМИ

Встреча президентов состоялась на саммите G20 в Осаке.

Макрон пообещал Путину приехать в Москву на следующий День победы, - росСМИ
Фото: EPA/UPG

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приедет в 2020 году в Россию на День победы 9 мая. Об этом он сказал в интервью Первому каналу на саммите G20 в Осаке, передает "Интерфакс".

"Да, я буду там. Господин Путин меня пригласил, и я буду там", - заявил французский президент.

По словам Макрона, "для нас это важно, потому что мы знаем, что многим обязаны России".

На саммите G20 во время встречи с Путиным Макрон также заявил, что саммит "нормандской четверки" возможен в июле.

Ранее сообщалось, что Путин пригласил на празднование 75-летия победы также президента США Дональда Трампа.

Напомним, с началом оккупации Крыма и части Донбасса в 2014 году "парады победы" в Москве проходили без участия мировых лидеров. В 2019 году на парад приехал только бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а в 2018 году были только премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также