Макрон пообещал Путину приехать в Москву на следующий День победы, - росСМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приедет в 2020 году в Россию на День победы 9 мая. Об этом он сказал в интервью Первому каналу на саммите G20 в Осаке, передает "Интерфакс".

"Да, я буду там. Господин Путин меня пригласил, и я буду там", - заявил французский президент.

По словам Макрона, "для нас это важно, потому что мы знаем, что многим обязаны России".

На саммите G20 во время встречи с Путиным Макрон также заявил, что саммит "нормандской четверки" возможен в июле.

Ранее сообщалось, что Путин пригласил на празднование 75-летия победы также президента США Дональда Трампа.

Напомним, с началом оккупации Крыма и части Донбасса в 2014 году "парады победы" в Москве проходили без участия мировых лидеров. В 2019 году на парад приехал только бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а в 2018 году были только премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич.