Макрон: саммит "нормандской четверки" возможен в июле

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча лидеров "нормандской четверки" - Украины, Франции, Германии и России - может состояться уже в июле.

Об этом он сказал на встрече с президентом России Владимиром Путином в кулуарах саммита "Большой двадцатки".

"Нам как постоянным членам Совбеза нужно решать какие-то вопросы с особым вниманием, в частности, украинский вопрос в свете минского комплекса мер, надеюсь, что мы в июле встретимся в "нормандском формате", - цитирует Макрона российский ТАСС.

Последний раз лидеры четверки встречались еще осенью 2016 года. Больше саммитов не проводили.

После вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского возобновился процесс реализации договоренностей в Минском формате (Украина, Россия, ОБСЕ). В частности, 26 июня началось разведение сил у Станицы Луганской, о котором договорились в 2016 году. Кроме того, снова появились разговоры о демилитаризаци сел возле Мариуполя.

18 июня после визитов в Париж и Берлин Зеленский сказал, что первая рабочая встреча в формате "нормандской четверки" состоится в июле.