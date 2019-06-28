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Партия Порошенко заявила о готовящихся обысках в ее офисе

"Евросолидарность" расценивает это как месть за политическую позицию.

Партия Порошенко заявила о готовящихся обысках в ее офисе
Фото: eurosolidarity.org

Правоохранительные органы собираются провести обыски в офисе партии "Европейская солидарность", заявила ее представитель Виктория Сюмар на брифинге в пятницу.

"Из разных и достоверных источников нам стало известно об обысках, которые планируются в офисе "ЕС". Ключевой вопрос, который у нас возникает - это основания и причины? Мы видим в этом сугубо политические мотивы - как попытку парализовать работу офиса и штаба "Европейской солидарности". Но мы не позволим этого сделать", - цитирует Сюмар пресс-служба "ЕС".

Она сказала, что обыски в партии можно расценивать как месть за "позицию в отношении реваншистских событий, происходящих в Украине".

"Именно наша политическая сила сегодня оспаривает попытку нивелировать декоммунизацию и право украинцев на свою историю. Именно наши активисты были рядом со студентами Национального университета имени Шевченко, которые протестовали против назначения создателя системы юридических репрессий Януковича Андрея Портнова профессором кафедры конституционного права. Наши члены делегации в ПАСЕ занимают откровенную антироссийскую позицию и сформировали целую коалицию стран, поддержавших Украины и покинувших зал ПАСЕ", - заявила Сюмар.

Напомним, что ранее на этой неделе обыски состоялись у одного из списочников "ЕС", волонтера Юрия Бирюкова.

26 июня у него и ряда других лиц ГБР искало вещественные доказательства в рамках уголовного производства о закупках Министерством обороны военного имущества по завышенным ценам.

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