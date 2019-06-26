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ГБР провело массовые обыски по делу о закупках Минобороны

"Для примера, закуплены 20 тысяч бронежилетов. Три из пяти - простреливаются".

ГБР провело массовые обыски по делу о закупках Минобороны
Фото: facebook.com/serega.misura

Государственное бюро расследований 26 июня организовало около 40 обысков по уголовному производству о закупках Министерством обороны военного имущества по завышенным ценам.

Об этом на брифинге рассказал директор Бюро Роман Труба.

Обыски проводятся по месту проживания и работы должностных лиц Министерства обороны и коммерческих структур, поставлявших товар. В частности, известно, что обыски проводились у Юрия Бирюкова и сотрудников Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Минобороны.

"Для примера, закуплены 20 тысяч бронежилетов. Три из пяти - простреливаются. Второе, закуплено 100 тысяч комплектов военной формы по завышенной цене, стоимость одного элемента одежды завышена на 10 млн гривен. Третье, были закуплены палатки, непригодные для использования. И перечень таких непригодных вещей можно продолжать", - рассказал Труба.

Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua

Сумма убытков оценивается в 100 млн гривен.

"Цинизм ситуации не в том, что государству был нанесен ущерб в особо крупном размере, цинизм в том, что это вещевое имущество могло поставить под угрозу жизни военных, которые защищают наше государство", - сказал директор Бюро.

По его словам, фигурантами дела является ряд лиц во главе с одним из руководителей Министерства обороны и руководства департаментов и управлений министерства. Однако подозрения пока что никому не вручались.

В ходе обысков изъяты 11 тысяч бронежилетов и документация.

Труба отдельно подчеркнул, что обыски не связаны с парламентскими выборами. Производство было начато еще в апреле.

Начальник управления Департамента защиты экономики Национальной полиции Александр Околит в свою очередь сообщил, что информация о возможном преступлении начала поступать еще раньше.

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