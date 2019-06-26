Украинцы стали более снисходительными к нарушениям Конституции, - опрос

На 14% уменьшилось количество тех, кто против нарушения Конституции при любых условиях.

За последние четыре года на 14% уменьшилось количество украинцев, которые не допускают нарушения Конституции ни при каких обстоятельствах. Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова для проекта Центра политико-правовых реформ. Результаты опроса были объявлены в Институте Горшенина.

Как отмечают авторы исследования, подавляющее большинство опрошенных (60%) уверены, что нарушение Конституции недопустимо при любых условиях и лишь 11% допускают, что орган власти может нарушить Конституцию, если это способствует более быстрому принятию решений, которые принесут пользу обществу. В то же время, если сравнить с 2015 годом, то существенно вырос - с 11% до 18,5% - процент тех, кто считает, что орган власти может нарушить Конституцию, если, по его мнению, определенное положение Конституции не отвечает интересам общества. И на 14% уменьшилось количество тех, кто против нарушения Конституции при любых условиях.

В отношении к нарушениям Конституции особо выделяется регион Донбасса, где 31% опрошенных считают, что орган власти в интересах общества может нарушить Основной Закон.

По мнению Юлии Кириченко, руководительницы проектов по вопросам конституционного права Центра политико-правовых реформ, сопредседателя Совета Реанимационного пакета реформ, это - угрожающая тенденция.

"Как мы видим, существенно увеличился - на 7,5% - ответ, что орган власти может нарушать Конституцию ради общественных интересов. Мы понимаем с вами, если общество не читало Конституцию, его легко убедить в любом решении, показать, в чем общественный интерес", - отметила Юлия Кириченко.

В то же время, согласно результатам исследования, среди большинства опрошенных сохраняется убеждение, что высшие органы государственной власти и должностные лица постоянно (38%) или часто (43%) нарушают Конституцию. По сравнению с 2015 годом произошли определенные изменения: тогда было значительно больше (52%) тех, кто считал, что эти нарушения являются постоянными. Среди причин нарушения Конституции чаще всего упоминалось пренебрежение законами и правом со стороны должностных лиц (эту причину отметили 59% опрошенных - на 10% меньше, чем в 2015).

Опрос был проведен с 13 по 20 июня 2019 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.