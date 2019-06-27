​"Укрзализныця" будет продавать билеты на самые популярные поезда за 60 дней до поездки

С 8 июля эта услуга станет доступной для некоторых поездов внутреннего и международного сообщения, а также беспересадочных вагонов.

"Укрзализныця" начнет продавать билеты на некоторые поезда за 60 дней до поездки. С 8 июля эта услуга станет доступной для некоторых поездов внутреннего и международного сообщения, а также беспересадочных вагонов.

Об этом сообщает "Центр транспортных стратегий".

"Эта услуга доступна для ряда популярных поездов внутреннего и международного сообщения и беспересадочных вагонов. Таким образом, пассажиры могут заранее спланировать свое путешествие и купить билеты на даты отправления, начиная с 5 сентября 2019 года", - говорится в сообщении.

Продажа проездных документов с 8 июля за 60 суток до отправления поезда уже доступна для всех поездов категории "Ночной экспресс" (кроме поездов № 1/2 Ивано-Франковск - Константиновка, № 10/9 Киев-Мариуполь, № 20/19 Киев-Лисичанск) и поездов международного сообщения со странами Запада.

Услуга доступна на поезда: № 4/3 Запорожье-Ужгород; № 7/8 Киев - Ивано-Франковск; № 7/8 Харьков-Одесса, № 12/11 Киев-Новоалексеевка; № 12/11 Львов-Одесса; № 15/16 Харьков-Рахов; № 17/18 Харьков-Ужгород; № 29/30 Киев-Ужгород; № 26 / 36-25 / 35 Одесса-Львов, Рахов, Пшемысль; № 38/37 Киев-Запорожье; № 51/52 Львов-Вроцлав; № 63/64 Харьков-Киев; № 67/68 Киев-Варшава; № 79/80 Днепр-Киев; № 81/82 Киев-Ужгород; № 89/90 Львов-Пшемышль; №92/91 Львов-Киев; 106/105 Одесса-Киев; №117/118 Киев-Черновцы; № 738/737 Киев-Запорожье; № 749/750 Ивано-Франковск - Киев.

Также услуга распространяется и на международные беспересадочные вагоны: № 25/382 РИЦ Киев-Кошице, курсирующий в составах поездов 81 / 8861-8862 / 108/30; № 21/431, 22/432 Киев-Вена, которые курсируют в составах поездов 749/145/32519/629 / 140-147 / 628/32510/146/750; № 24/350 Киев-Вроцлав, который курсирует в составах поездов 749 / 51-52 / 750; № 24/470 Киев-Бухарест, курсирующий в составах поездов 117/959 / 381-380 / 960/118.

Предварительная продажа билетов на остальные поезда внутреннего сообщения пока открывается, как и раньше, - за 45 суток до даты отправления. Билеты на скоростные поезда Интерсити + и Интерсити можно купить за 30 суток до отправления поезда.

Предварительная продажа билетов на поезда, курсирующие в направлении Донецкой и Луганской областей, тоже будет осуществляться за 30 суток до отправления.

Напомним, в январе "Укрзализныця" восстановила функцию возврата билетов через интернет.