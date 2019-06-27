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Украинская диаспора заявила об ущемлении ее избирательных прав за границей

Из-за этого представители диаспоры проведут сегодня акцию на Банковой.

Украинская диаспора заявила об ущемлении ее избирательных прав за границей
Фото: dw.com

Представители украинской диаспоры заявили об ущемлении их прав во время избирательных процессов на участках голосования за рубежом, и акцентировали внимание на их невозможности  быть избранными в Верховную Раду.

Об этом рассказала основательница Global Ukraine Виолетта Москалу пресс-конференции в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Де-факто мы имеем до 10 млн граждан, трудовых мигрантов – треть трудоспособного населения, избирателей. И очень архаичная организация выборов за границей, недостаточное количество участков и в таких условиях может голосовать только 2-3% наших граждан, соответственно 98% остаются за бортом, миллионы забытых", - сказала Москалу.

По ее словам, украинцы ещё в мае обращались к президенту и руководству ВР Украины и политических партий с заявлением о дискриминации конституционных прав украинских граждан, которые проживают за границей.

Кроме того, представители диаспоры не могут стать кандидатами в народные депутаты и быть избранными.

"Украинские граждане делают очень много для продвижения имиджа Украины за границей в сфере информационной политики, защиты интересов государства в мире, а также делают серьезный вклад в экономику Украины - $14 млн за 2018 год пришли в Украину со стороны трудовых мигрантов", - добавила активистка.

Она также анонсировала, что представители диаспоры проведут сегодня в 13.00 акцию на Банковой, чтобы обратить внимание на ущемление их избирательных прав.

Напомним, за пределами Украины был открыт 101 избирательный участок - все они составили заграничный избирательный округ, где проголосовало 59 тыс 830 избирателей.

Большее количество заграничных избирателей проголосовало за пятого президента Украины Петра Порошенко. Он получил поддержку размером в 54.73% (32.749 избирателей).

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