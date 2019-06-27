Памяти Дмитрия Тымчука

От редакции: Группа "Информационное сопротивление", одним из основателей и координатором которой был нардеп Дмитрий Тымчук, трагически погибший 19 июня , опубликовали текст, посвященный памяти погибшего, приуроченный к его 47 дню рождения. Мы перепечатываем его без изменений.

«С Днем рожденья, дорогой!». Именно так, с немного наигранным «кавказским» акцентом, 27 июня мы поздравляли Димку Тымчука с его днем рождения. Но 9 дней назад перестало биться его сердце….

Он был… Да, он был лучшим журналистом в нашей группе «мурзилок», выпускников 1995 года Львовского высшего военно-политического училища. Чук – так называли его в нашем курсантском коллективе. В выпускном журнале «Атака» Димке прочили славу известного журналиста, и он им стал. Начиная с 2000-го, в Украине мало кто мог тягаться с ним на равных в создании текстов на темы безопасности.

Димка всегда был в оппозиции к власти, как говорили при союзе – «неформалом». Он любил рок, и не любил ментов. Он всегда был на стороне слабых и смело сражался за справедливость: курсантом — без оглядки бросался в драку «с превосходящими силами противника», офицером — вступал в острую полемику начальством без оглядки на звания и должности. Принципиальный (иногда – до занудства :)) и честный, Чук строил свою военную карьеру сугубо на личных достижениях, каждое повышение и каждое звание зарабатывал, как говорится, своим горбом. «Порешать вопрос» — это не про него. Да, ему был присущ здоровый карьеризм, поэтому он и дослужился до подполковника. Но за должностями он не гонялся, и «по костям» к ним не шел – поэтому и дослужился только до подполковника.

Ему нравилось работать в парламенте, он понимал государственный масштаб деятельности депутата и функционала, связанного с ней, поэтому очень серьезно относился к исполнению депутатских обязанностей. Но в то же время они его, как бы это сказать поточнее…тяготили что ли. Это проглядывало в иронии, с которой он частенько рассказывал о работе в Раде. По-видимому, этот его внутренний дискомфорт уравновешивала мысль о том, что в будущем, когда он полноценно вернется в профессию, знакомства, приобретенные в ВРУ, очень помогут ему в журналистской работе. А эту работу он любил больше всего.

В статусе депутата он абсолютно не зазвездел, всегда отвечал на звонки, если была возможность – охотно встречался с друзьями. Этой весной в разговоре у него проскочило, мол, сдыхаюсь мандата, тогда будет больше времени для встреч и для новых проектов.

С потерей мандата Димка не особо терял в материальном плане, он хорошо зарабатывал журналистским трудом. Первые несколько лет пребывания в Киеве, пока он набивал руку на текстах в «столичном» стиле, искал свою тему, ему еще приходилось бегать по редакциям чтобы пристроить материал. Но где-то с 2001 или с 2002 года Димкины статьи уже шли нарасхват. Бывало, за пять часов он выдавал «на гора» три текста по 300 строк. Со временем всем стало очевидно, что он значительно перерос рамки ведомственной газеты Минобороны «Народная армия». Димка и сам это прекрасно понимал, но, тем не менее, нос не задирал, а служил как положено – дежурил в редакции, ездил в командировки, в т.ч. и в «горячие точки».

В начале 2000-х, еще при Кучме, в военных и околовоенных кругах активно дискутировался текст новой военной доктрины для Украины. Сейчас уже многие забыли, но в то время высшее руководство страны на полном серьезе обсуждало тотальное сокращение Вооруженных сил, в частности, частей и соединений ракетных войск с оперативно-тактическим и тактическим вооружением. Как-то, во время очередного круглого стола, генералы из Минобороны и эксперты НГО-шек заговорили об полном отказе от ракетного вооружения, поскольку вокруг Украины – только дружественные страны, и никто никогда на нас войной не пойдет, ХХІ век на улице, все люди братья и т.п. Димыч часа два слушал эти разговоры, а потом задал вопрос: сколько часов, по мнению присутствующих генералов и экспертов, просуществует Украина, после того, как откажется от такого вооружения?! Эксперты и генералы обиделись.

Димка долго копил деньги на свое жилье. Его, как и многих офицеров, бесквартирье угнетало, но особой трагедии в этом он не видел. В «лучшие» годы в Киевском гарнизоне числилось 50-60 тысяч бесквартирных офицеров… Да, чтобы достичь желаемого, Чуку приходилось экономить. Например, первый «цивильный» костюм он купил только в 2004 году, позже он появлялся в нем и в парламенте. Но он не был жадным и не ставил перед собой цель стать миллионером, нахватать побольше благ. Димка искренне любил свою страну, свою работу, свою семью и близких. И он ушел от нас недолюбив, недописав, не свершив множество планов.

Борисыч…Димка…Чук… С Днем рождения тебя, дорогой! Тебе сегодня было бы 47 лет…

Однокурсники