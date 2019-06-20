"Информационное сопротивление" просит СМИ не манипулировать гибелью Тымчука

Группа "Информационное сопротивление" продолжит деятельность в пользу Украины несмотря на гибель народного депутата, одного из основателей группы Дмитрия Тымчука.

"Группа "Информационный сопротивление" и коллектив Центра военно-политических исследований выражают по этому поводу глубокое сочувствие всем родным и близким нашего друга и коллеги", - сказано в официальном заявлении организации.

"Мы понесли невосполнимую утрату, но мы не собираемся прекращать свою деятельность в пользу Украины. Дмитрий всегда был полон новых идей и творческих планов. И мы продолжим дело, которое было смыслом его жизни", - сказано в заявлении.

"Обращаясь к отечественным и зарубежных СМИ, а также всех тех, кого не оставила равнодушными эта трагедия, просим не распространять домыслов о ее причинах и обстоятельствах. Считаем необходимым дождаться официальных результатов следствия. Просим отнестись к этой просьбе с пониманием и уважением", - написали коллеги Тымчука.

Напомним, тело Тымчука с огнестрельным ранением обнаружила его супруга. Полиция рассматривает несколько версий случившегося, уголовное производство открыто по статье "умышленное убийство".