5 мифов о печати на холсте

Печать на холсте – одно из наиболее популярных интерьерных решений. Такими картинами украшают гостиные и спальни, кабинеты и офисные помещения. На холстах распечатывают фотографии, картины, репродукции известных полотен. Многие потребители считают, что для того, чтобы украсить жилье, достаточно купить холст и воспользоваться подходящим принтером. Так ли это? Какие еще существуют мифы о печати на холсте, и какой бывает типография?

Миф 1: в качестве интерьерной детали можно использовать любой холст с печатью

Неверно. Какие холсты можно размещать в помещениях? Непременно обратите внимание на следующий фактор – печать должна быть произведена только безопасными для человека чернилами. Сольвентные и экосольвентные красители предназначены для печати уличной полиграфии! На «домашние» холсты рисунок наносится водными, латексными или пигментными чернилами и никак иначе.

Миф 2: все холсты одинаковы – различается лишь цена

Неверно. Да, стоимость холстов представлена в весьма широком диапазоне. Но разница в материале состоит не только в цене. Холст может быть представлен в разном качестве и виде. Среди доступных вариантов – натуральные и синтетические холсты:

Натуральный льняной или хлопковый холст – долговечен и экологичен, обладает хорошей устойчивостью к влажности, не имеет посторонних вкраплений (только брендовые холсты). Печать на холсте этого типа очень схожа с настоящими живописными полотнами.

Синтетический виниловый холст – прочный и устойчивый к воздействию влаги и температурных перепадов. Стоит недорого, но и внешне мало напоминает тканый материал. Скорее, его поверхность схожа с клеенкой. Такие холсты чаще всего используют для печати наружной рекламы.

Как видите, далеко не все холсты одинаковы. И разница – не только в цене.

Миф 3: для печати на холсте можно использовать любой принтер

Неверно. На чем печатают холсты? Достаточно ли подобрать подходящий по формату принтер? Конечно, распечатать фото или картину можно на любом устройстве. Но качество результата будет разниться. На итог работы оказывает влияние несколько факторов:

качество чернил;

размер сопел принтера;

разрешение устройства;

количество цветов.

Чем выше разрешение печати, тем более четкой и «прорисованной» получится картинка. Для печати на холсте фотографий используют разрешение 2880 х 1440 dpi. Для печати внешней рекламы подойдет и меньшее разрешение.

Размер сопел принтера для печати фотографий и интерьерных картин должен быть небольшим. Технику с широкими соплами используют для создания билбордов и другой наружной рекламы.

Миф 4: качественная печать на холсте может стоить недорого

Нет! Не может хороший полиграфический продукт стоить дешево. Конечно, удешевить процесс можно – использовать самый простой холст, дешевые краски, принтер с низкими техническими характеристиками. Догадываетесь, каким будет результат?

Миф 5: вариантов исполнения картин на холсте очень мало

Есть мнение, что печать на холсте мало чем отличается в различных исполнениях. Может разниться размер картины, цветовая гамма, оформление, но общая концепция остается единой.

Но и этот миф можно оспорить, ведь на холсте легко создать коллаж из нескольких изображений или распечатать стилизованную картину. Такой подход к творчеству позволит привнести в изделие максимум индивидуальности.