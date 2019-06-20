Медуниверситет им. Богомольца отменил конкурс на должность ректора

Национальный медицинский университет им. Богомольца заявляет, что конкурс на должность ректора вуза отменен. Соответсвующее объявление опубликовано в газете "Урядовый курьер".

Причины отмены конкурса не сообщаются.

На данный момент пресс-служба Минздрава не смогла прокомментировать прекращение конкурса, официальный комментарий будет опубликован позже.

Напомним, в конце мая Министерство здравоохранения объявило конкурс на должность ректора Национального медицинского университета им. Богомольца. Перед этим Киевский апелляционный суд отменил запрет на проведение конкурса.

Конфликт между университетом и министерством длится уже более года. Минздрав несколько раз увольнял ректора Екатерину Амосову с должности, она восстанавливалась через суд.