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Медуниверситет им. Богомольца отменил конкурс на должность ректора

Объявление опубликовано в "Урядовом курьере".

Медуниверситет им. Богомольца отменил конкурс на должность ректора
Фото: www.magis.info

Национальный медицинский университет им. Богомольца заявляет, что конкурс на должность ректора вуза отменен. Соответсвующее объявление опубликовано в газете "Урядовый курьер".

Причины отмены конкурса не сообщаются.

На данный момент пресс-служба Минздрава не смогла прокомментировать прекращение конкурса, официальный комментарий будет опубликован позже.

Напомним, в конце мая Министерство здравоохранения объявило конкурс на должность ректора Национального медицинского университета им. Богомольца. Перед этим Киевский апелляционный суд отменил запрет на проведение конкурса.

Конфликт между университетом и министерством длится уже более года. Минздрав несколько раз увольнял ректора Екатерину Амосову с должности, она восстанавливалась через суд.

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Источник: "Украинские новости"
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