Суд арестовал мужчину, который пытался заработать $10 тыс. на родителях исчезнувшей девочки

Злоумышленник арестован под залог в более 500 тыс. грн.

Ивановский районный суд Одесской области избрал меру пресечения мужчине, который требовал от семьи исчезнувшей 11-летней Дарьи Лукьяненко $10 тыс. за ее возвращение.

Жителя Николаевской области, который пытался заработать на родителях исчезнувшей девочки, отправили под стражу сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в 576 тыс. 300 грн.

Об этом сообщает Судовая власть Украины.

Мужчине инкриминируют преступление, предусмотренное частью первой статьи 15 части третьей статьи 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

"В судебном заседании прокурором были предоставлены основания для применения меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого, а именно: в связи с тем, что подозреваемый не имеет устойчивых социальных связей, может влиять на потерпевшую и свидетелей путем запугивания и психологического давления, а также подозреваемый имеет неоднократные судимости", - говорится в сообщении.

Напомним, 11-летняя Дарья Лукьяненко 13 июня пошла в танцевальный кружок и пропала. К поискам девочки были привлечены правоохранители, спасатели и авиация.

19 июня в выгребной яме одного из домовладений поселка Ивановка Одесской области правоохранители обнаружили тело девочки.