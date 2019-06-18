Полиция разоблачила мужчину, который пытался заработать $10 тыс. на родителях исчезнувшей девочки

Мужчину подозревают в покушении на мошенничество.

Полицейские разоблачили в мошенничестве мужчину, который требовал от семьи исчезнувшей 11-лентней Дарины Лукьяненко $10 тыс. за ее возвращение. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Злоумышленник решился позвонить семье пропавшего ребенка и за вознаграждение пообещал вернуть дочь родителям. Им оказался житель Николаевской области.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства полицейские проводят с ним неотложные следственные действия. Решается вопрос о задержании фигуранта.

По факту покушения на мошенничество следователи открыли уголовное производство по ст. 15 (Покушение на преступление) и ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, 11-летняя Дарья Лукьяненко исчезла еще 13 июня этого года. Она пошла в танцевальный кружок и пропала. К поискам девочки привлекли правоохранителей, спасателей и авиацию.