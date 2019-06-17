Киев снова накрыла волна ложных минирований (обновлено)

Неизвестные лица 17 июня сообщили о минировании целого ряда объектов в Киеве.

Утром поступил анонимный звонок о минировании станции метро "Олимпийская", после чего станцию закрыли на вход и выход. Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в фейсбуке.

Проверка, которая продолжалась около 50 минут, не обнаружила взрывоопасных предметов, и "Олимпийская" возобновила работу в обычном режиме.

Через некоторое время поступило о сообщение о минировании "Печерской", станцию тоже закрыли на вход и выход для проверки и, как и на "Олимпийской", ничего не нашли.

Также из-за информации о взрывчатке пришлось временно закрыть Музей народной архитектуры и быта Украины (Пирогово).

По данным паблика "Киев оперативный" спасатели ГосЧС также получили письмо о минировании посольства США, Австралии и нунциатуры Ватикана, одной из школ, ресторана и киевских музеев.

Напомним, что 10 июня из-за сообщений о минировании в Киеве закрывали "Печерскую", "Олимпийскую", "Теремки", "Театральную" и "Золотые ворота". В целом в тот день в Национальную полицию поступило 37 ложных сообщений о заминировании 337 объектов в разных городах Украины.