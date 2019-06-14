Неизвестный сообщил о "заминировании" 15 многоэтажных домов и 6 больниц

Сотрудники Национальной полиции эвакуировали около 2 тыс. человек из-за сообщения о минировании 15 многоэтажных жилых домов и 6 медицинских учреждений в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции.
Неизвестный анонимно сообщил о минировании 21 объекта в Одессе через электронную почту.
Проводится поиск взрывоопасных или подозрительных предметов.
Напомним, в начале этой недели - 10 июня - в Национальную полицию поступило 37 ложных сообщений о заминировании 337 объектов в разных городах Украины.