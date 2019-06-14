Боевики совершили 29 обстрелов, в том числе из артиллерии калибра 152 мм

Среди сил ООС - один раненный и один травмированный.

В четверг, 13 июня, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 29 раз нарушили режим прекращения огня. Трижды зафиксирован огонь из артиллерийских систем калибра 152 мм, запрещенных Минскими договоренностями, сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Боевики также применяли минометы калибра 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы зафиксированы в районе Водяного (четыре раза), Новоселовки Второй и Широкино (по три), вблизи Новотроицкого и Лебединского (по два), Талаковки, Новомихайловки, Богдановки, Боровского, Луганского, Золотого-4, Зайцево, Пивденного, Крымского и Станицы Луганской.

Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения и еще один - боевую травму. На каждый обстрел противник получил ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки, 13 июня один боевик оккупационных войск получил ранения, также были уничтожены один грузовик и гаубица Д-30.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза - вблизи Марьинки и у Южного.

Напомним, 12 июня на Донбассе произошло 28 обстрелов, один военный был ранен.