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С июня из Киева на курорты Болгарии можно путешествовать поездом

Стоимость проезда составляет около 100 евро.

С июня из Киева на курорты Болгарии можно путешествовать поездом
Фото: Макс Требухов

"Укрзализныця" запустила в составе поезда № 451/452 Минск - Варна беспересадочный купейный вагон в Болгарию. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С июня в составе поезда белорусских железных дорог № 451/452 Минск - Варна курсирует купейный вагон Укрзализныци, которым можно путешествовать из Киева на черноморские курорты Болгарии. И хотя время в пути составит 38 часов, что примерно столько же, как и поездка автобусом, но путешествовать поездом значительно удобнее и комфортнее. Стоимость проезда составляет около 100 евро", - говорится в сообщении.

В июне поезд будет отправляться 22 и 27 числа, в июле - 4, 9, 16, 21, 28, в августе - 2, 9, 14, 21, 26, а также 2 и 7 сентября.

Отправление из Киева в 20:12 и прибытие в Варну в 10:20 через сутки. В обратном направлении из Варны поезд будет отправляться в 19:05 и прибывать в Киев в 07:33 через сутки.

Воспользоваться поездом смогут также жители Винницы, Хмельницкого, Тернополя, Львова, Ивано-Франковска, Черновцов и других городов.

Напомним, 9 июня начал курсировать международный поезд "Мукачево-Кошице". Дорога с Закарпатья в Словакию занимает около 4 часов.

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