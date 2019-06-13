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В ДТП в Польше погибли трое украинцев, еще один человек в тяжелом состоянии

Автомобиль, в котором ехали граждане Украины, потерял управление и въехал в дерево.

В ДТП в Польше погибли трое украинцев, еще один человек в тяжелом состоянии
Фото: Львівська область онлайн

В ДТП в Польше около населенного пункта Мендзыжеч погибли трое украинцев. Об этом сообщила местная полиция, передает издание Republika.

Авария произошла в среду, 12 июня, после 17:00 на местной дороге между Пщев и Новым Гожицьким в коммуне Пшечив. Водитель Оpel astra потерял контроль и въехал в дерево.

Два гражданина Украины погибли на месте, еще один погиб в больнице во время операции. 19-летняя девушка находится в больнице Гожува Великопольского в очень тяжелом состоянии.

Сообщается, что на дороге местного значения между населенными пунктами Пшев и Новый Гожицько водитель автомобиля Opel Astra по неустановленным причинам потерял управление, в результате чего машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

В автомобиле ехали четверо граждан Украины. Погибшим было от 31 до 38 лет.

Напомним, накануне польский суд вынес приговор по делу о ДТП с тремя погибшими. Украинца - водителя автобуса приговорили к 6,5 года заключения.

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