Трамп пообещал увеличить контингент США в Польше

Общее количество американских войск в Европе не изменится.

Соединенные Штаты рассматривают вопрос о постоянном размещении еще дополнительно 2-х тысяч американских солдат в Польше.

Об этом заявил президента США Дональд Трамп в ходе встречи в Белом доме с президентом Польши Анджеем Дудой, передает Голос Америки.

"Мы переведем их из другого места", - сказал Трамп, предполагая, что войска будут переведены из Германии.

При этом президент США исключил увеличение общего количества американских войск в Европе.

На вопрос, является ли Россия угрозой для Польши, Трамп ответил: "Я надеюсь, что нет... Я надеюсь, что Россия будет относиться к Польше с уважением".

Трамп также приветствовал решение Польши закупить "32 или 35" новейших американских истребителей F-35. У Анджея Дуды была возможность визуально наблюдать эти самолеты в воздухе, когда в среду они пролетели над Белым домом.

В свою очередь польский лидер выразил надежду, что военное присутствие США в Польше будет постепенно увеличиваться.